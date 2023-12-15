Подмосковье 15 декабря 2023, 10:51 Хирурги МОНИКИ рассказали о новых технологиях операций без разрезов и наркоза Телеканал «360»

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Эндоваскулярные хирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского каждую неделю оперируют около 80 пациентов. Основное преимущество таких операций в том, что они проходит без разрезов и наркоза.

Благодаря современному ангиографическому оборудованию хирурги могут получать изображение внутренней поверхности пораженного сосуда сердца, изучать структуру бляшки, а также измерять индекс давления кровотока в пораженном сосуде.

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«Технология коронарного стентирования, которая широко известна и наиболее представлена в нашей специальности, выполняется в 99,9% под местной анестезией путем пункции лучевой артерии. Через незначительное по размеру отверстие на запястье специализированный инструмент преодолевает по сосудистой системе расстояние около метра, достигая целевое поражение в артериях сердца», — руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения ритма МОНИКИ имени Владимирского Алексей Азаров.

В клинический институт попадают люди с различными патологиями сердца. Удалить сужения и восстановить проходимость коронарных сосудов врачам помогает эксимерный лазер, он выжигает бляшки и улучает кровоснабжение. Также проводятся операции по замене клапана параллельно с установкой стента — специального каркаса, который позволяет изнутри поддерживать в раскрытом состоянии сосуд.

В среднем одна операция длится от полутора до трех часов. Но бывают и сложные случаи, когда на хирургическое вмешательство уходит 12 часов. Недавно такую операцию провели возрастному пациенту с поражением аортального клапана и коронарной артерии сердца. Операция проходила в два этапа. Сначала хирурги выполнили восстановление просвета ствола левой артерии, а затем заменили аортальный клапан.

«Такие операции проходят у пациентов с высоким хирургическим риском, зачастую это пациенты старше 70 лет с выраженной сопутствующей патологией. <…> В целом эндоваскулярная хирургия создана именно для решения таких проблем», — сказал старший хирург отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения ритма МОНИКИ имени Владимирского Максим Капранов.

Кроме хирургического профиля, научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского специализируется также в терапевтическом направлении. В здании работают более 100 профессоров и докторов наук и около 2000 врачей и медицинских сестер. Ежедневно там оказывают бесплатную помощь пациентам со всей Московской области.

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