Подмосковье 13 января 2023, 13:40 Хирурги из Жуковского спасли кашлявшего при поворотах головы мужчину

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В больницу Жуковского пришел 44-летний местный житель с жалобами на кашель, который возникает при повороте головы. После обследования выяснилось, что пациент страдает редким заболеванием — синдромом Игла, или шилоподъязычным синдромом.

Болезнь развивается при аномальном размере или расположении височного шиловидного отростка. Она редко угрожает жизни, но существенно ухудшает ее качество.

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Также выяснилось, что у мужчины был хронический тонзиллит — воспалительный процесс в миндалинах, склонный периодически обостряться. При заболевании мндалины краснеют и болят, иногда на них появляются гнойные образования.

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«У пациента наблюдался удлиненный шиловидный отросток височной кости и окостенелая шилоподъязычная связка. Мы удалили миндалину. Затем выделили 3,5-сантиметровый шиловидный отросток и шилоподъязычную связку и произвели их удаление. Тем самым решили сразу две проблемы пациента–тонзиллит и редкий синдром Игла», — сообщил заведующий ЛОР-отделения Владислав Демидкин.

Операция прошла успешно и заняла около 40 минут. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.

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