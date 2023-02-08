Подмосковье 08 февраля 2023, 13:39 Хирурги из Видного удалили у трехлетнего мальчика три грыжи за одну операцию

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В Видном хирурги провели операцию у трехлетнего мальчика. Родители заметили у него паховую грыжу, ребенок жаловался на боли в этой области. При обследовании оказалось, что у ребенка есть еще одна — пупочная.

В итоге врачи решили выполнить лапароскопическую операцию.

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«В ходе операции мы обнаружили открытый дефект внутреннего пахового кольца слева. Это была уже третья грыжа в анамнезе юного пациента», — сообщила детский хирург Виктория Жиронкина.

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Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали. Через месяц после хирургического вмешательства пациент сможет двигаться без ограничений.

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