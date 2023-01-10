Подмосковье 10 января 2023, 23:30 Хирурги из Подольска удалили женщине опухоль размером с младенца

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Врачи первого гинекологического отделения Подольского роддома удалили 42-летней пациентке опухоль размером с двухкилограммового младенца. В процессе операции матку женщины сохранить не удалось. Местная жительница обратилась в больницу с жалобами на боль в животе.

Недавно женщина перенесла тяжелую форму коронавирусной инфекции и принимала антибиотики. По ее мнению, это могло стать причиной желудочной болезни.

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Однако обследование показало, что боль вызвана огромной опухолью. Женщине диагностировали миому матки, которая состояла из пяти узлов и достигала в диаметре 30 сантиметров. Ранее пациентке диагностировали бесплодие, детей она также не имеет.

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За операцию взялась бригада во главе с врачом Ириной Голубевой. В итоге технически непростое хирургическое вмешательство прошло успешно.

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