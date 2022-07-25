Хирурги из Подмосковья удалили с лица мужчины опухоль, которая росла 60 лет

Анатолий Шишков всю жизнь носил бороду, чтобы скрывать огромную опухоль, которая с детства росла у него на лице. Люберецкие хирурги провели сложнейшую двухчасовую операцию, чтобы избавить пациента от этого новообразования.

«Она появилась еще в школе, была тогда размером с ноготь большого пальца. Все пугались и спрашивали, не растет ли она. Нет, не росла. Так продолжалось вплоть до 2015 года, когда эта штука вдруг начала увеличиваться в размерах», — говорит пациент ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» Анатолий Шишков.

После этого еще семь лет мужчина ничего не предпринимал и не обращался за помощью. В итоге опухоль выросла до размера большого кулака и потребовала серьезного хирургического вмешательства. Опасность заключалась в том, что новообразование могло прорасти в жизненно важные сосуды и нервы, спровоцировать паралич и даже смерть. К счастью, у Анатолия до нервов дело не дошло. Повезло ему и в том, что опухоль за все эти годы осталась доброкачественной, — это вызвало искреннее удивление и радость врачей, повидавших многое.

На операции хирурги сделали разрез на всю длину новообразования и удалили его. За 60 лет, проведенных вместе с опухолью, Анатолий Шишков успел вырасти, выучиться, создать семью и выйти на пенсию.

«Сейчас пациентов с такими случаями меньше. Все-таки люди начали беспокоиться о своем здоровье, и малейшие изменения на теле пугают их, они бегут в больницу. А может, это связано с тем, что медицина стала доступнее, врач приблизился к пациенту», — прокомментировал ситуацию заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» Сергей Гревцев.

Операция прошла успешно. Через месяц отек спадет и Анатолий уедет обратно в Москву. Сегодня за помощью к люберецким хирургам едут не только из столицы, но и из соседних регионов, что показывает высокий уровень доверия к подмосковным специалистам.