Хирурги из Королева спасли пациента с почти полностью закупоренной артерией

В региональный сосудистый центр Королевской городской больницы поступил 70-летний пациент с транзиторной ишемической атакой. Это острое нарушение кровообращения в головном мозге. Однако оно отличается от инсульта тем, что блок остается временным, кровоток на некоторое время блокируется тромбом. Чаще всего к таким последствиям приводят холестериновые отложения в артериях. Врачам удалось спасти пациента.

«Пациенту провели углубленное обследование, сделали ангиографию, которая выявила стеноз — сужение — правой внутренней сонной артерии на 90%. В гибридной операционной с помощью современного оборудования мужчине выполнили эверсионную эндартерэктомию. То есть через небольшой разрез на шее удалили бляшку длиной почти два сантиметра из артерии, кровоснабжающей головной мозг, и возобновили кровоток», — сказала заведующий отделением сосудистой хирургии Королевской городской больницы Татьяна Сухарева.

Операция прошла успешно. После нее у пациента восстановились все неврологические функции. Сейчас его уже выписали из больницы, он продолжает свое лечение амбулаторно. Были проведены контрольные исследования, которые показали, что кровоснабжение головного мозга удалось восстановить в полном объеме.