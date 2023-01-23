Подмосковье 23 января 2023, 16:04 Хирурги из Коломны спасли ребенка с разрывом селезенки

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В хирургическое отделение областной больницы в Коломне поступил в тяжелом состоянии семилетний ребенок. Мальчик получил разрыв селезенки во время катания на ледяной горке. Врачи провели экстренную операцию и спасли маленького пациента.

Вместе с родителями ребенок катался с ледяной горки. После случайного падения на бок мальчик стал вялым и пассивным. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, которая доставила пациента в приемное отделение больницы.

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«Во время оперативного вмешательства врачи обнаружили, что у ребенка случился разрыв селезенки. Из брюшной полости они откачали около 300 миллилитров крови. Операция прошла успешно», — сообщила заведующая хирургическим отделением Коломенской областной больницы Анастасия Ткачева.

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Сейчас мальчик продолжает лечение в хирургическом отделении и находится под круглосуточным наблюдением врачей. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что свыше 15 тысяч детей со всей России ежегодно смогут получить помощь в госпитале в Красногорске. Медучреждение планируют достроить в марте 2024 года.

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