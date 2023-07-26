Подмосковье 26 июля 2023, 14:41 Хирурги из Дубны спасли 84-летнего мужчину с сердечным приступом пресс-служба администрации городского округа Дубна

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Хирурги из Дубны спасли жизнь 84-летнего мужчины с проблемами сердца. Ему стало плохо прямо во время прохождения обследования в Городке здоровья, развернутом в парке семейного отдыха ко Дню города.

Самочувствие пожилого человека резко ухудшилось во время консультации у кардиолога. Руководитель сосудистого центра медико-санитарной части № 9 Виталий Андреев быстро оценил ситуацию. Пациента на реанимобиле доставили в больницу, где провели диагностику и выявили многососудистые поражения коронарных артерий. Хирурги провели операцию на сердце.

После пациент в стабильном состоянии поступил в отделение реанимации. Он будет проходить лечение в профильном отделении кардиологии.

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