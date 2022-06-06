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    06 июня 2022, 16:48

    Хирурги из Балашихи удалили гигантскую опухоль молочной железы

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Гигантскую опухоль молочной железы удалили 21-летней пациентке в Балашихе. Операцию провели в Московском областном онкологическом диспансере.

    Хирурги из Балашихи удалили гигантскую опухоль молочной железы | Изображение 1

    Диаметр опухоли 10 сантиметров. Она разрослась до таких размеров примерно за год.

    «Учитывая молодой возраст, ей выполнили уменьшающую маммопластику, то есть убрали лишний кожный чехол и соединили ткани», — сообщил онколог Тагир Якубов.

    По его словам, такие вмешательства врачи проводят в случаях с доброкачественными опухолями, когда необходимо удалить их, но при этом сохранить эстетический вид.

    На начальном этапе онкологам показалось, что у пациентки саркома. Тем не менее извлеченная опухоль оказалась с четким ровным контуром, характерным именно для доброкачественного образования.

    Если бы вовремя не выполнили операцию, со временем фиброаденома могла переродиться в саркому — злокачественную опухоль.