Хирурги из Балашихи удалили гигантскую опухоль молочной железы

Гигантскую опухоль молочной железы удалили 21-летней пациентке в Балашихе. Операцию провели в Московском областном онкологическом диспансере.

Диаметр опухоли 10 сантиметров. Она разрослась до таких размеров примерно за год.

«Учитывая молодой возраст, ей выполнили уменьшающую маммопластику, то есть убрали лишний кожный чехол и соединили ткани», — сообщил онколог Тагир Якубов.

По его словам, такие вмешательства врачи проводят в случаях с доброкачественными опухолями, когда необходимо удалить их, но при этом сохранить эстетический вид.

На начальном этапе онкологам показалось, что у пациентки саркома. Тем не менее извлеченная опухоль оказалась с четким ровным контуром, характерным именно для доброкачественного образования.

Если бы вовремя не выполнили операцию, со временем фиброаденома могла переродиться в саркому — злокачественную опухоль.