Подмосковье 16 ноября 2022, 12:20 Хирурги из Балашихи спасли девушку с опухолью яичника размером 40 сантиметров Unsplash

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Молодую женщину, которая недавно стала мамой в первый раз, доставили в областной онкологический диспансер в Балашихе с болями и вздувшимся животом. 20-летняя пациентка думала, что снова беременна, но причиной изменившихся размеров стала огромная опухоль яичника.

Жалобы на самочувствие появились у девушки спустя полгода после рождения первенца. Периодически возникала острая боль внизу живота, которую она списывала на послеродовые осложнения. Через какое-то время болеть стало чаще и сильнее, живот увеличился в размерах. Думая, что снова беременна, пациентка обратилась к гинекологу. Там обнаружили новообразование правого яичника и направили в онкологический диспансер.

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«Новообразование, исходящее из яичника, вросло во внутренние органы. В брюшной полости скопилось до трех литров жидкости. Операция длилась десять часов — за это время мы удалили опухоль, размер которой составлял более 40 сантиметров», — рассказал заместитель главного врача по хирургии областного онкологического диспансера в Балашихе Владимир Баланюк.

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После операции девушка быстро восстановилась, но ей предстоит пройти длительный курс химиотерапии, так как гистология выявила раковые клетки. Хирург Владимир Баланюк отметил, что возможной причиной развития рака яичника у столько молодой пациентки мог стать перенесенный стресс, а также наследственная предрасположенность. Оказалось, что по отцовской линии в роду у всех женщин была онкология.

Ранее стало известно, что проект бюджета Московской области на 2023 год предусматривает расходы на здравоохранение в объеме более 137 миллиардов рублей. Средства пойдут на льготные лекарства, выплаты медикам, ремонт, новое оборудование. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет продлена программа поддержки врачей.

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