Подмосковье 27 ноября 2023, 21:58 Хирург из Видного поедет в командировку в зону СВО в 20-й раз Фото: unsplash.com

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Хирург трансфузиолог из Видного Александр Баюклин отдал операционной и пациентам 40 лет своей жизни. Однако после этого он решил поехать в зону СВО.

«Я уволился и поехал. Момент был для всех 24 февраля. 2 марта я пришел в военкомат, мне сказали — ты старенький, мне 60 уже с лишним, и я колотился, колотился. 22 или 25 мая я взял билет до Ростова, там меня перехватил один из добровольцев, был еще один там хирург из Надыма Кирилл», — сообщил врач.

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После этого мужчина вернулся в Видное. После этого возвращался в зону СВО 19 раз. В этот раз он отправится в командировку уже в 20-й.

«И ведь ездил не в чистые операционные и не за признанием. Огнестрельные и осколочные ранения, грязные раны, до сотни перевязок в день с семи утра и пока держат ноги», — добавил Баюклин.

Мужчина возьмет с собой медикаменты, более сотни коробок с антибиотиками, а также мешки с детскими вещами. Врач координирует и военных, и волонтеров, и политические партии, следит за адресными передачами лично в руки.

«По городу у нас сборы идут хорошие. Люди вовлечены», — заявил медик.

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