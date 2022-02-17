Хирург из Ступина рассказал, как спасает пациентов с гнойными воспалениями лица. Они слишком долго избегали стоматолога

В Ступине молодая девушка-хирург помогла вернуться к нормальной жизни уже многим своим пациентам. Специалист поделилась, что главное в ее успехе — энтузиазм и запал к профессии.

Анастасия Серебрянская — челюстно-лицевой хирург, она специализируется на тяжелых случаях флегмон. Такое заболевание может настичь тех, кто, к примеру, подолгу терпит зубную боль. Анастасии всего 25 лет, однако она мастерски справляется с флегмонами. Стаж практики врача — около 4-х лет.

«В моей области адентогенные флегмоны — довольно частое заболевание, к сожалению. Встречается оно из-за того, что люди редко обращаются к стоматологу», — отмечает Анастасия Серебрянская.

Источник фото: телеканал «360»

Бывают на операционном столе и пациенты, кому нужно просто уменьшить шрам или рубец.

«Та операция, которая сейчас будет происходить — это уже улучшение качества жизни пациента, улучшение внешнего вида, то есть просто уменьшение рубца. Потому что гнойные раны не зашиваются, они заживают вторичным натяжением. Но так как пациентка у нас молодая красивая девушка, хочется, чтобы она меньше думала и вспоминала о том страшном заболевании, которое ей пришлось пережить», — сказала челюстно-лицевой хирург Анастасия Серебрянская.

У пациентки Юлии все позади — хирург и его команда наложили шов под местной анестезией.

Источник фото: телеканал «360»

Лечение пациентов с флегмонами ведется совместно с бригадой анестезиологов-реаниматологов. Анастасия вытаскивает людей из очень тяжелого состояния и избавляет от, мягко говоря, неприглядного вида.

«У одного пациента развился самый агрессивный вид заболевания — присоединилась аэробная микрофлора, это сопровождалось гниением мышц, фасцеидом. Пришлось трижды его оперировать, чистить, резицировать мышцы — и здесь нет вины пациента. Здесь все развилось за два дня, никто не виноват», - рассказывает Анастасия.

Врач делится, что многие изначально относятся с недоверием и боятся доверить себя молодому специалисту. Анастасия заверяет, что такие опасения беспочвенны, а результаты проведенных ею операций говорят сами за себя.

«Ну конечно, всегда есть вопросы: а сколько вам лет? А достаточно ли у вас квалификации? Многие боятся идти к молодым специалистам. Мало кто понимает, что у молодого специалиста больше энтузиазма, больше рвения к работе. Я считаю, что не нужно бояться молодых. Нужно наоборот к ним идти, потому что они еще не растеряли запала к профессии», — поделилась хирург.

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