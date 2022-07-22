Хирург из Подмосковья развеял миф о пользе малых доз алкоголя для чистки сосудов

Существует мнение о том, что небольшие дозировки алкоголя не только не вредны, но и полезны: помогают чистить сосуды и предотвращают развитие атеросклероза. Миф развеял заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Регионального сосудистого центра Коломенской больницы Эльмар Зейналов.

По мнению врача, алкоголь в любых количествах разрушает клетки печени. Именно в ней он распадается до ацетальдегида — токсичного вещества. Нарушается обмен холестерина — полезного вещества, выполняющего барьерную функцию.

«Нарушение обмена холестерина в печени ведет к отложению атеросклеротических бляшек в аорте и периферических сосудах, что может привести в итоге как к инсульту, так и к инфаркту миокарда», — сказал сосудистый хирург.

Зейналов добавил, что от алкоголя также страдает поджелудочная железа, сердце и даже головной мозг. А длительное употребление спиртного вовсе может привести к онкологическим заболеваниям, сахарному диабету, почечной недостаточности, язве и другим необратимым последствиям.

Современные ученые доказали, что даже небольшие дозы спиртного оказывают комплексный вред организму человека Эльмар Зейналов

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