Хип-хоп, джаз-фанк и неукротимая энергия. В Ногинске прошел танцевальный баттл

Танцоры со всей Московской области приехали в Ногинск, чтобы провести первый в Подмосковье танцевальный баттл.

Якову Зимину всего восемь лет, но уже три года он занимается брейк-дансом. Этой зимой мальчик занял первое место в своей возрастной категории на всероссийском баттле, который проходил в Электростали.

Мальчик буквально живет танцами. Два раза в неделю он занимается в студии, а в любую свободную минуту тренируется дома. Юный артист уже знает, какой он — идеальный брейк-дансер.

«Во-первых, он должен знать ритм. Во-вторых, он должен знать свои движения. Также он должен быть резким, чтобы победить. А еще он должен быть всегда настроенным и очень крутым», — отметил участник танцевального баттла Яков Зимин.

Источник фото: телеканал «360»

Сражались танцоры в возрасте от 8 до 30 лет. По правилам, участники не могли касаться друг друга во время выступления, однако выражать свои эмоции было можно и даже нужно.

Некоторые участники вывели свою формула успеха. Так, например, финалистка баттла из Ногинска Виктория Черникова, заявила, что поразить жюри можно энергией и крутыми танцевальными движениями.

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В финале баттла Виктория встретилась с Валерией Голубевой, соперницей из Коломны. Обе девочки танцевали хип-хоп. Публика одинаково поддерживала обоих, но жюри присудило победу Валерии.

В таком поединке могли сойтись представители разных танцевальных стилей, будь то хип-хоп или джаз-фанк. И шансы у каждого участника на выход в финал одинаковы.

«Такого еще не было. Молодежный центр точно этим еще не занимался. И мне захотелось просто приобщить танцоров и сделать им хороший, качественный досуг», — сообщила организатор танцевального баттла Мария Бородулина.

Баттлом остались довольны и участники, и организаторы. Теперь у танцоров есть время подготовиться к следующему состязанию.