Подмосковье 31 января 2023, 23:45 Химкинскую школу-интернат «Кадетский корпус» масштабно обновят к сентябрю 2023 года

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В учебном корпусе химкинской школы-интерната «Кадетский корпус» начнут капитальный ремонт в феврале. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Двухэтажное здание учебного корпуса построили в далеком 1961 году. В рамках модернизации укрепим фундамент, кровлю и фасад, полностью заменим инженерные сети, установим пластиковые окна и благоустроим школьный двор. Проект в разработке. Обязательно учтем пожеланиях учеников и преподавателей», — сказал Дмитрий Волошин.

Капитальный ремонт в «Кадетском корпусе» пройдет при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках муниципальной программы.

Представители администрации городского округа, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальный депутат Руслан Шаипов, а также депутат Мособлдумы Михаил Раев обсудили проект с руководством школы и родителями учеников. Общественный контроль за работами будет осуществлять депутатский корпус совместно с родителями школьников.

В «Кадетском корпусе» обучается 281 ребенок, из них 79 постоянно проживают на территории интерната. Чтобы не прерывать учебный процесс на время ремонта, начальные классы продолжат занятия в школе № 22, а ученики с 5 по 11 классы — в лицее № 21. Все дети будут заниматься в первую смену. Для удобства и безопасности школьников запустят временный автобус до учебных заведений.

«От обновления я жду, что в кабинетах появится новое оснащение, например, современные проекторы. А в кабинете информатики новые компьютеры по последнему слову техники!» — поделился ученик 10 «А» класса Тимофей Савченко.

Все работы подрядчик планирует завершить к первому сентября 2023 года.

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