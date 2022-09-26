Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 20:28 Поделиться Telegram

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Viber Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

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В Подмосковье провели торжественное и масштабное мероприятие, посвященное сразу двум памятным датам. В конференц-зале НПО имени Лавочкина собрались многие специалисты — инженеры и конструкторы, ветераны и руководство Роскосмоса, а также председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. В этом году самому предприятию исполнилось 85 лет — это стало первым и основным поводом для празднества.

Второй повод — то, что со дня рождения основателя научного производственного объединения, конструктора авиационной и ракетной техники Семена Алексеевича Лавочкина прошло ровно 122 года. В честь этого события работникам и заслуженным ветеранам предприятия вручили Почетные знаки главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

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«Мы гордимся, что такое уникальное и передовое предприятие работает в нашем округе. Почти три тысячи химчан трудятся на НПО Лавочкина. Желаю всему трудовому коллективу успехов в освоении космоса! Новых полетов к неизведанным планетам!» — поздравил предприятие глава.

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Сначала состоялась масштабная торжественная часть, после которой работники и гости предприятия в знак уважения возложили цветы к памятнику Семена Лавочкина. Само НПО было основано в 1937 году. История охватила сразу три периода — самолетостроение, ракетостроение, космическое машиностроение. На сегодняшний день НПО остается головным предприятием в аэрокосмической отрасли России по разработке непилотируемых станций для научных исследований космоса.

НПО им. С. А. Лавочкина основано в 1937 году. Его история охватывает три периода: самолетостроение, ракетостроение, космическое машиностроение. Сегодня НПО — головное предприятие в аэрокосмической отрасли России по разработке непилотируемых станций для научных исследований космоса.

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