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    06 ноября 2021, 10:05

    Химкинское предприятие привлекли к ответственности после жалоб жителей

    Минэкологии: в Химках предприятие привлекли к ответственности за двойное нарушение природоохранного законодательства

    Анастасия Калинина

    В Подмосковье Минэкологии привлекло к ответственности химкинское предприятие. Причиной стало двойное нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

    Химкинское предприятие привлекли к ответственности после жалоб жителей

    Речь идет о компании «Легион», расположенной в Химках. Она занимается изготовлением деревянных паллет в Северо-западной промышленно-коммунальной зоне. Расследование было проведено после жалоб жителей на выбросы дыма с производственной площадки.

    «В ходе осмотра установлено, что сотрудники компании сжигали древесные отходы, которые должны утилизироваться на специальном оборудовании», — рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

    Также выяснилось, что предприятие не внесло плату за негативное воздействие на окружающую среду. В результате нарушителям выписали штрафы на общую сумму 170 тысяч рублей.

    В 2020 году фирма уже была наказана за непостановку на учет в качестве объекта негативного воздействия, а также за отсутствие отчетности по инвентаризации источников выбросов.