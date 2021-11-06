Химкинское предприятие привлекли к ответственности после жалоб жителей

В Подмосковье Минэкологии привлекло к ответственности химкинское предприятие. Причиной стало двойное нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Речь идет о компании «Легион», расположенной в Химках. Она занимается изготовлением деревянных паллет в Северо-западной промышленно-коммунальной зоне. Расследование было проведено после жалоб жителей на выбросы дыма с производственной площадки.

«В ходе осмотра установлено, что сотрудники компании сжигали древесные отходы, которые должны утилизироваться на специальном оборудовании», — рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Также выяснилось, что предприятие не внесло плату за негативное воздействие на окружающую среду. В результате нарушителям выписали штрафы на общую сумму 170 тысяч рублей.

В 2020 году фирма уже была наказана за непостановку на учет в качестве объекта негативного воздействия, а также за отсутствие отчетности по инвентаризации источников выбросов.