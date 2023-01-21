Подмосковье 21 января 2023, 16:31 Химкинское отделение «Единой России» признали лучшим в Подмосковье

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Заседание президиума политсовета партии прошло в Московском областном региональном отделении «Единой России». На нем подвели итоги работы местных отделений в 2022 году. Лучшим отделением в Подмосковье признали химкинское, сообщил секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов.

«В ежедневном режиме мы должны оправдывать ожидания и доверие наших жителей конкретными делами. Спасибо коллегам за работу, взвешенный подход и преданность делу, умение решать сложные задачи. Спасибо за труд на благо жителей региона», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

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В рейтинге отделений оценивали работу общественных приемных с обращениями граждан, реализацию партийных проектов, участие в гуманитарных миссиях и исполнение наказов избирателей.

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«Партийцы нашего округа собирают гуманитарную помощь жителям Донбасса и участникам СВО, реализуют партийные проекты, контролируют исполнение наказов избирателей, вошедших в народную программу „Единой России“. Это большая работа, которая ведется ежедневно. В прошлом году мы исполнили более 9 тысяч пожеланий химчан, связанных с благоустройством, ЖКХ, ремонтом дорог и многим другим. Поздравляю коллег с достижением высоких результатов! Будем работать дальше!», — сказал глава Химок, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Волошин.

На втором и третьем местах рейтинга расположились Щелково и Балашиха.

Также подмосковная «Единая Россия» наградила лучшие округа по итогам реализации партпроекта «Историческая память» за год. Региональный координатор федерального проекта Владимир Вшивцев вручил благодарственное письмо ответственной за его реализацию в Химках Алине Шалимовой.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель правления фонда «Круг добра» заключили соглашение о сотрудничестве.

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