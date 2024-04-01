01 апреля 2024, 21:05
Химкинский парк имени Льва Толстого на прошлой неделе посетили 51 тысяча человек
Министерство благоустройства опубликовало статистику самых посещаемых парков за прошедшую неделю. Лидером по популярности стал парк имени Льва Толстого в Химках.
Как пояснили в ведомстве, его посетили 51 тысяча человек.
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В парке обустроены детские и спортивные, концертные и смотровая площадки, а владельцы домашних питомцев оценят специальное место для выгула.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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