Подмосковье 01 апреля 2024, 21:05 Химкинский парк имени Льва Толстого на прошлой неделе посетили 51 тысяча человек Министерство благоустройства Московской области

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Министерство благоустройства опубликовало статистику самых посещаемых парков за прошедшую неделю. Лидером по популярности стал парк имени Льва Толстого в Химках.

Как пояснили в ведомстве, его посетили 51 тысяча человек.

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В парке обустроены детские и спортивные, концертные и смотровая площадки, а владельцы домашних питомцев оценят специальное место для выгула.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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