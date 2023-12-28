Подмосковье 28 декабря 2023, 21:03 Химкинский парк «Эко-берег» к праздникам украсили золотой подсветкой Дарья Московцева

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В Химках украсили к Новому году парках «Эко-берег». На входе засияла украшенная гроздьями голубых лампочек вывеска с символикой «Парков Подмосковья».

В оформлении использовали традиционную золотисто-серебряную гамму. Гирлянды засияли на аллеях парка, деревьях и ограждениях. Праздничную ель обвили рядами сияющих лампочек.

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В парке обустроили детские площадки, скейт-парк, памп-трек и амфитеатр у воды с экотропами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу. В праздники каждый сможет найти что-то по душе.

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