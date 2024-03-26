Подмосковье 26 марта 2024, 11:02 Химкинский депутат Владимир Суслов принял более 20 обращений от жителей с начала года Пресс-служба администрации города или района

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С января депутат Совета депутатов городского округа Химки Владимир Суслов принял в работу более 20 обращений жителей. В числе волнующих вопросов — благоустройство и ЖКХ.

На одном из приемов к Суслову обратились жители дома № 1 на улице Совхозной.

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«Люди жаловались на течь в подвале. Кроме того, они просили оказать содействие в организации работ, направленных на повышение качества содержания дома и придомовой территории. Помог составить заявки и передал информацию в управляющую компанию», — рассказал депутат.

Еще одно обращение от химчанки тоже касалось темы ЖКХ — это учет отопления, состояние подвала и ремонт лифта. Владимир Суслов помог составить обращение и передал его в обслуживающую организацию.

На личный прием к депутату может записаться любой желающий. В социальных сетях и на сайте администрации опубликован график приемов на март 2024 года. Актуальный телефон для записи: +7 (495) 793-50-55.

Жители Подмосковья продолжают выбирать места для будущего благоустройства на всероссийском голосовании. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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