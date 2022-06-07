«Химкинский Биг-Бен» возобновит работу 10 июня

«Химкинский Биг-Бен» исправно показывает время с 2000-го года. Речь идет о башенных часах в доме на Юбилейном проспекте, 7. Они давно стали одним из центральных объектов в городе, однако годы не пощадили механизм — стрелки часов встали.

«Часы — это такой определенный символ нашего городского округа Химки. Все-таки несмотря на то, что сейчас эпоха гаджетов и так далее, но на них все равно обращают внимание. И было принято решение уже, собственно, давно по ремонту этих часов, но поскольку конструкция довольно устаревшая, там не столько ремонт, сколько изготовление заново деталей», — рассказала первый заместитель директора МБУ ОГХ Полина Кудеярова.

Из Химок часы отправили в мастерскую в Москве. Специалисты установили, что окончательно сломались — надо делать новые. Некоторые детали старых полностью вышли из строя.

«Стрелки свое отслужили. Мы видим дефекты покраски, видим деформацию стрелки, искривление в определенной плоскости. Собственно говоря, их ждет утилизация. Взамен их мы будем ставить новые стрелки», — рассказал инженер-конструктор Александр Ильин.

Стрелки сделают из алюминиевого композитного листа.

«Согласно нашей документации, мы делаем всегда стрелки с нуля. Уравновешиваем их, так как только в таком случае мы можем быть на 100% уверены, что механизм будет сбалансированным и правильно уравновешенным. И не будет урон наноситься часовому механизму», — пояснил Ильин.

Однако главная проблема старых часов оказалась не в стрелках, а в механизме. Часы остановились, потому что шестеренки намертво сковали друг друга.

Сейчас новые детали уже готовы — их доставили в Химки. На башне, под чутким руководством инженера-конструктора, работают альпинисты. На установку новых часов понадобится время: сперва надо поставить центральную секцию, затем цифру шесть, а после того, как все секции займут свои места — установят стрелок.

Монтажные работы займут несколько дней. Периодически погодные условия могут затормозить процесс, однако стрелки уже установлены — они начнут отсчитывать время 10 июня.