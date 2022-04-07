Химкинские врачи получат компенсацию за аренду жилья

Меры поддержки врачей обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

Главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов от лица врачей поблагодарил Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за компенсационные выплаты медикам на аренду жилья.

«Хочу выразить слова благодарности Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что действует эта программа. Сейчас более 200 наших медиков участвует ней — получают компенсацию за аренду жилья в Химках», — сообщил Мирзонов.

Областная мера социальной поддержки в виде выплаты за съем жилья распространяется на 18 категорий медицинских работников. К ним относятся: офтальмолог, терапевт, педиатр, невролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, травматолог-ортопед, кардиолог, отоларинголог, врач УЗД, хирург, онколог, рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург, врач скорой помощи, фельдшер, медицинские сестры. А также на участковых терапевтов и педиатров. Всего в Химках выплату в размере 20 тысяч рублей ежемесячно получает 207 специалистов.

По условиям получения выплат, врачи и члены их семей не должны иметь жилых и коммерческих помещений в собственности в Московской области. Врач при этом должен работать на полную ставку.

Компенсационные выплаты для врачей — действенный способ сохранения квалифицированного медицинского персонала в Химках и привлечения новых специалистов в Химки, подчеркнул Дмитрий Волошин. Он также рассказал о том, что для тех врачей, специальность которых не входит в областной перечень, введена муниципальная выплата в размере пятнадцати тысяч рублей.

В Химкинских медучреждениях работает более 4 тысяч сотрудников — 79,7% от штатного количества, в том числе 1181 врач. Вакантными остаются почти 70 мест. Острее всего в округе чувствуется нехватка педиатров, терапевтов, а также медсестер. Глава Химок Дмитрий Волошин поручил оперативно восполнить дефицит кадров.