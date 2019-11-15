Химкинские баскетболисты обыграли команду из Италии

В Мытищах прошел матч между баскетбольным клубом «Химки» и гостями из Мадрида. Игра прошла напряженно. Итальянская «Олимпия» несколько раз перехватывала инициативу у россиян. Победитель определился только в последние минуты встречи.

Источник фото: телеканал «360»

На трибунах, как обычно, битком. Все поддерживали баскетболистов из Химок. За криками болельщиков порой не было слышно даже судейского свистка. От напряжения эмоции зашкаливали не только у спортсменов, но и у фанатов.

Первые минуты встречи были за Химками. Мячи летели в корзину, словно по наводке — один за другим и с разных дистанций. Впрочем, ближе к концу первой четверти хозяйский блицкриг остановили миланцы. «Олимпия» неожиданно перехватила инициативу — и тут уже российским баскетболистам пришлось непросто.

По итогам первой половины игры перевес в несколько очков оказался у итальянцев. Игра выглядела, как перетягивание каната — лидерство переходило от одной команды к другой. Напряжение сохранялось до последних секунд игры.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге — победа за химкинскими спортсменами. Со сжатыми зубами «Химки» обыграли «Олимпию» со счетом 87:79. Уже после встречи наши баскетболисты признавались: игра получилась сложной, отчего победа вдвойне приятна.

«Отличная была игра, вторая половина была одна из лучших в этом сезоне», — отметил Сергей Карасев, защитник БК «Химки».

«Конечно, мы очень рады, что обыграли команду, которая занимает на данный момент первое место, и все понимают, что у команды Милана в этом сезоне один из лучших тренеров в Европе, отличный состав, укомплектованный на всех позициях. Очень хорошая команда, но мы сегодня были лучшие», — сказал Павел Астахов, директор БК «Химки».

Следующий матч баскетбольного клуба «Химки» пройдет 19 ноября в Мадриде.