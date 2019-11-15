Химкинские баскетболисты обыграли команду из Италии
На трибунах, как обычно, битком. Все поддерживали баскетболистов из Химок. За криками болельщиков порой не было слышно даже судейского свистка. От напряжения эмоции зашкаливали не только у спортсменов, но и у фанатов.
Первые минуты встречи были за Химками. Мячи летели в корзину, словно по наводке — один за другим и с разных дистанций. Впрочем, ближе к концу первой четверти хозяйский блицкриг остановили миланцы. «Олимпия» неожиданно перехватила инициативу — и тут уже российским баскетболистам пришлось непросто.
По итогам первой половины игры перевес в несколько очков оказался у итальянцев. Игра выглядела, как перетягивание каната — лидерство переходило от одной команды к другой. Напряжение сохранялось до последних секунд игры.
В итоге — победа за химкинскими спортсменами. Со сжатыми зубами «Химки» обыграли «Олимпию» со счетом 87:79. Уже после встречи наши баскетболисты признавались: игра получилась сложной, отчего победа вдвойне приятна.
«Отличная была игра, вторая половина была одна из лучших в этом сезоне», — отметил Сергей Карасев, защитник БК «Химки».
«Конечно, мы очень рады, что обыграли команду, которая занимает на данный момент первое место, и все понимают, что у команды Милана в этом сезоне один из лучших тренеров в Европе, отличный состав, укомплектованный на всех позициях. Очень хорошая команда, но мы сегодня были лучшие», — сказал Павел Астахов, директор БК «Химки».
Следующий матч баскетбольного клуба «Химки» пройдет 19 ноября в Мадриде.