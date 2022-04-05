Химкинская больница вернулась к плановому приему пациентов после пандемии

Хирургический корпус Химкинской областной больницы вернулся к плановому приему пациентов. Об этом сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. В течение двух лет, с апреля 2020 года, в корпусе размещался ковидный госпиталь.

«В самом начале пандемии мы в кратчайшие сроки переоборудовали корпус больницы на Куркинском шоссе и развернули в нем ковидный госпиталь. Он стал одним из первых в Подмосковье. Из 25 тысяч пролеченных за два года в Химках пациентов с коронавирусом — более 10 тысяч приняли именно в хирургическом корпусе», — отметил Волошин.

Свою работу возобновляют отделения плановой и экстренной хирургии, гнойной хирургии, травматологии, урологии, колопроктологии, ЛОР-отделение, отделение для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

«Два года пациенты этих отделений вынуждены были обращаться за помощью в другие стационары Московской области. Важно, что теперь оказание хирургической медицинской помощи в Химках возобновляется», — отметил глава округа.

Специалисты Химкинской областной больницыв период пандемии продолжали оперировать тех, кто во время заболевания COVID-19 нуждался в хирургическом лечении.

Глава городского округа Химки провел совещание с заведующими отделениями больницы. На встрече обсудили цели и задачи на ближайшую перспективу.

«Хочу отметить, что все готово к оказанию плановой и экстренной квалифицированной медицинской помощи жителям городского округа Химки. Переоборудовать больницу в такие сроки удалось благодаря поддержке главы городского округа Химки Дмитрия Волошина», — рассказал главврач Химкинской областной больницы, депутат Совета депутатов Владислав Мирзонов.