Подмосковье 18 января 2023, 14:45 Химкинская больница получила цифровой аппарат для рентгенов

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Новое цифровое оборудование для рентгенов поступило в Химкинскую областную больницу. Аппарат начал работать с 18 января.

«„Цифра“ значительно ускоряет обмен данными исследований, и все хранится в электронном виде. Любой специалист может получить информацию по запросу, а пациентам больше не надо ходить со снимками», — сказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

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Оборудование уже ввели в эксплуатацию. С 18 января врачи начали использовать технику для обслуживания пациентов. Пропускная способность аппарата — 18 человек в день.

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Заместитель главы Химок Юрий Радионов отметил, что аппарат для рентгенов установлен в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». По поручению губернатора Андрея Воробьева химкинские поликлиники получат еще шесть таких же установок до конца 2023 года.

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