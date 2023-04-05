Подмосковье 05 апреля 2023, 13:30 Химки заняли второе место в рейтинге качества городской среды в Подмосковье

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России опубликовало рейтинг качества городской среды 1117 городов страны. По итогам 2022 года Химки заняли второе место среди крупных городов Подмосковья и восьмое место по России.

«Для комфорта жителей важна качественная городская среда — развитая инфраструктура, хорошие дороги, высокий уровень безопасности и экологии, современные и разнообразные зоны отдыха. В последние годы мы стабильно входим в топ крупных городов России по этому показателю. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева продолжим работать над улучшением качества городской среды», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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В индексе качества городской среды учитывают шесть показателей: жилье и прилегающие пространства, улично-дорожную сеть, озеленение, социально-досуговую и общественно-деловую инфраструктуру, а также общегородское пространство.

В Химках за прошлый год отремонтировали 74 многоквартирных дома и благоустроили 25 дворов. Вручили ключи от квартир 13 детям-сиротам и 36 дольщикам, переселили из аварийного жилья 21 человека. Кроме того, капитально отремонтировали 13 дорог и обустроили 27 народных троп к социальным объектам.

Отремонтировали пять объектов здравоохранения и установили в кабинетах 160 новых аппаратов для проведения обследований. Все проекты реализовали при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Также за последние годы в Химках благоустроили более 120 гектаров зеленых зон, включая парки, скверы и аллеи. В прошлом году приступили к масштабной реконструкции старейшего в округе парка имени Льва Толстого.

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