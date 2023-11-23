Подмосковье 23 ноября 2023, 16:24 Химки возглавили рейтинг Подмосковья по итогам работы отделения «Единой России» за 2023 год Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Городской округ Химки занял лидирующие позиции в Подмосковье по результатам деятельности местного отделения партии «Единая Россия» за 2023 год. Итоги подвели на конференции Московского областного регионального отделения партии.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Руководитель фракции «Единой России» в химкинском Совете депутатов Александр Васильев получил благодарность от секретаря генсовета партии Андрея Турчака за высокие показатели в работе и результаты.

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«Химкинское отделение насчитывает четыре тысячи членов партии и более двух тысяч сторонников „Единой России“. Благодаря слаженной командной работе мы реализовали уже более 90% из 15 тысяч наказов химчан. Все они касаются социально значимых вопросов, благоустройства, модернизации школ, поликлиник, детских садов, развития дорожной инфраструктуры и улучшения жилищно-коммунальной сферы», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Региональное отделение за последние годы занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Одно из них — поддержка участников специальной военной операции и их семей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что региональное отделение партии задает нужный темп, обеспечивающий победу.

«Здесь присутствует политический актив нашего любимого Подмосковья, который лидирует и обеспечивает перемены, благополучие, успех, победу, в конце концов. Думаю, что каждый из нас на своем направлении готов возглавить ту или иную трансформацию, преобразование. Я благодарен Игорю Брынцалову, нашим региональным депутатам, общественным советам на местах», — отметил Андрей Воробьев.

Так, за 2023 год при участии «Единой России» в поддержку участников специальной военной операции были приняты пять практических законодательных инициатив. Например, мобилизованных и добровольцев освободили от уплаты транспортного налога и расширили категории получателей выплаты для семей погибших гражданских лиц, направленных в новые регионы.

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