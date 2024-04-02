Подмосковье 02 апреля 2024, 20:34 Химки возглавили российский рейтинг уровня качества городской среды Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химки заняли лидирующую позицию в категории крупных городов России по индексу качества городской среды, обойдя другие города с населением от 100 тысяч до одного миллиона человек. Это стало возможным благодаря масштабной работе по благоустройству, строительству и реконструкции социально значимых объектов.

В результате оценки, которая учитывала состояние жилья, инфраструктуры, улиц, парков, набережных и других общественных пространств, Химки набрали 251 балл, выйдя на первое место в своей категории. Оценка проводилась на основании 36 индикаторов, охватывающих широкий спектр аспектов городской жизни.

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«Мы ежегодно реализуем в городе сотни проектов, чтобы сделать жизнь химчан комфортнее. Благоустраиваем парки, скверы, дворы и общественные пространства. Строим и модернизируем объекты здравоохранения, спорта и образования. Ремонтируем дороги, открываем новые развязки», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

За последние 10 лет в Химках была проведена значительная работа: открыто 16 новых поликлиник, 15 школ, 37 детских садов и 9 палисадников. Эти меры позволили значительно сократить очередь в детские сады по всему городу.

Рейтинг качества городской среды составляется Минстроем России ежегодно на основании данных от регионов, а также информации от МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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