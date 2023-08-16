Подмосковье 16 августа 2023, 13:46 Химки возглавили рейтинг эффективности работы органов местного самоуправления в Подмосковье Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Городской округ Химки занял 1-е место в региональном рейтинге работы органов местного самоуправления в Подмосковье по итогам шести месяцев. Места определяли, опираясь на 11 показателей.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Химки стали самым эффективным округом Подмосковья за полгода. Муниципалитет занял 1-е место по эффективному управлению социальной сферой, цивилизованной торговле и эффективной загрузке МФЦ, а также 2-е место по медиаэффективности и 6-е место по инвестициям.

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«При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева каждый год мы реализуем десятки проектов, направленных на улучшение качества жизни в нашем городе. В 2023-м мы открыли после масштабной реконструкции спорткомплекс „Родина“, 1 сентября откроем после реконструкции школу-интернат „Кадетский корпус“, а в октябре — обновленный спорткомплекс „Юность“. Кроме того, прямо сейчас комплексно благоустраиваем 26 дворов и обустраиваем 78 детских и спортивных площадок», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Итоги первого полугодия показали, что объем отгруженных товаров собственного производства в Химках составил 216,4 млрд рублей — это на 26,5% выше, чем в прошлом году. Округ по этому показателю занимает 2-е место в рейтинге среди муниципалитетов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Кроме того, Химки стали лидером среди округов по индексу цифровизации.

«В этом году начинаем оцифровку электросетей в Химках. Управлять светом на территории всего округа можно будет в едином центре. Это позволит оперативней реагировать на нештатные отключения», — отметил Дмитрий Волошин.

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