Подмосковье 29 декабря 2022, 08:22 Химки вошли в топ рейтинга округов Подмосковья по итогам 2022 года

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании Высшего совета региона подвел итоги рейтинга городских округов за 2022 год. Химки заняли четвертое место среди муниципальных образований Московской области.

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин на итоговом общегородском совещании отметил, что высокие результаты были достигнуты благодаря слаженной работе большой команды.

В этом году при поддержке Андрея Юрьевича Воробьева мы реализовали важные социально значимые проекты, среди которых модернизация поликлиники № 2, реконструкция спорткомплекса «Родина», строительство пешеходного перехода через Октябрьскую железную дорогу, благоустройство парка Толстого, открытие шести новых мини-детсадов и многое другое. Дмитрий Волошин

Также летом в терапевтическом корпусе Сходненской городской больницы открылось новое реабилитационное отделение для людей с поражением центральной нервной системы, а Химкинская областная больница получила 105 единиц инновационного оборудования на общую сумму 178 млн рублей.

Кроме того, в этому году Химки вошли в число лучших округов Подмосковья по созданию новых рабочих мест. Город вошел в топ-10 городов России по уровню заработной платы — она на 26% выше, чем в среднем по Подмосковью.

«Главным приоритетом для нас остается комфорт химчан и повышение качества жизни в округе. В новом году продолжим эту работу. Благодарю команду администрации за работу и всех химчан — за идеи, инициативы и поддержку», — добавил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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