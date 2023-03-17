Подмосковье 17 марта 2023, 14:00 Химки вошли в топ округов Подмосковья по развитию парков культуры и отдыха

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Химки вошли тройку лучших округов Подмосковья по развитию парков культуры и отдыха. Всего Министерство благоустройства Московской области определило 20 муниципалитетов, которые оказались в «зеленой» зоне рейтинга эффективности работы органов местного самоуправления по этому показателю.

Министерство благоустройства региона ежеквартально выбирает лучшие городские округа по показателю «Развитие парков культуры и отдыха».

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«В Московской области большое количество парковых территорий. Благоустройство, наведение красоты и развитие парков — одна из основных задач, поставленных перед нами губернатором. <…> По итогам работы за 2022 год определены лучшие муниципалитеты, справившиеся с поставленными задачами. Очень важно и дальше продолжать работу в данном направлении», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Округа оценивали по нескольким направлениям: организация культурно-массовых мероприятий, уровень благоустройства парков, наличие в парках системы автоматического подсчета посетителей с помощью камер «Безопасный регион», обеспеченность муниципального образования парками.

«При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в рамках крупного муниципального проекта „Зеленый каркас“ мы системно работаем над благоустройством наших зеленых зон, а также над модернизацией существующих парков и скверов. В этом году завершим второй этап реконструкции парка Толстого. На центральной аллее уже установили колесо обозрения — одно из самых высоких в Подмосковье. Также в этом году начинаем масштабное благоустройство Химкинского лесопарка», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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