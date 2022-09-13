Химки вошли в топ городов Подмосковья по социально-экономическим показателям | 360°

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Химки вошли в топ городов Подмосковья по социально-экономическим показателям

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Химки вошли в список лидеров Московской области по социально-экономическому развитию. Об этом стало известно на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина.

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На совещании обсудили социально-экономическое развитие округа за первое полугодие 2022 года. Объемы производства и инвестиций, численность рабочих мест и среднемесячная зарплата выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

пресс-служба администрации городского округа Химки

пресс-служба администрации городского округа Химки

Городской округ Химки является лидером в Подмосковье по трем показателям — по прибыли крупных и средних организаций, сальдированному финансовому результату и среднесписочной численности сотрудников.

«Благодаря мерам поддержи бизнеса нам удалось не просто удержать экономические показатели на прежнем уровне, но и обеспечить их рост. В нашем округе встали на налоговый учет 2,4 тысячи новых организаций, создано более трех тысяч новых рабочих мест. Также Химки входят в топ-3 округов Подмосковья по уровню заработной платы — она выше почти на 29% средней зарплаты по Подмосковью. Это говорит о положительной динамике социально-экономического развития округа», — сказал Дмитрий Волошин.

Согласно последней переписи населения, в Химках проживают более 257 тысяч человек. Ежегодный прирост населения составляет около пяти тысяч жителей.

Округ находится на втором месте в регионе по объему отгруженных товаров — 172,5 миллиарда рублей, что на 14% выше уровня прошлого года. Объем промышленного производства вырос на 2,7% и составил 47,3 миллиарда рублей.

пресс-служба администрации городского округа Химки

пресс-служба администрации городского округа Химки

Также Химки вошли в топ-5 городов по объему инвестиций в Подмосковье. За первое полугодие он вырос на 2,5% и составил 16,6 миллиарда рублей.

пресс-служба администрации городского округа Химки

пресс-служба администрации городского округа Химки

В округе увеличились темпы роста строительства — более чем на 200%. В этом году уже введены в эксплуатацию 103,6 тысячи м² жилья, шесть многоквартирных домов и 193 индивидуальных жилищных строения.

пресс-служба администрации городского округа Химки

пресс-служба администрации городского округа Химки

Также положительная динамика и у обрабатывающего производства — выпуск хлебобулочных и мучных кондитерских изделий вырос на 28%, монтаж промышленного оборудования — на 22,2%, производство пищевых продуктов — на 11,6%, ремонт и монтаж машин и оборудования — на 6,5%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о субсидиях для бизнеса по франшизе.

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