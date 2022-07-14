Химки вошли в топ-5 округов Подмосковья по сбору вторсырья

Химки оказались в топ-5 округов Подмосковья по сдаче вторсырья. Местные жители успели принести две с половиной тонны пластиковых бутылок, чтобы они были в дальнейшем переработаны. В городе расставлены экопункты, а также баки для приема пластика различного вида.

«Раздельный сбор мусора — новая культура, которая избавляет города от переполненных полигонов. Контейнеры для сбора пластика сегодня есть у каждого дома. А в 2019 году губернатор Андрей Юрьевич Воробьев дал старт проекту „Мегабак“. Цель — увеличить долю сбора вторсырья для его дальнейшей переработки. За полтора года в химкинский „Мегабак“ сдали более 265 тонн крупногабаритного мусора», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Отмечается, что после переработки пластика из этого сырья можно произвести множество материалов. Например, различный текстиль, утеплители, пленку. Кроме того, например, банки из алюминия можно переработать не один раз, получается новая тара для напитков.

В Химках расположены порядка 30 экопунктов для сбора вторсырья. Их расставляют на территории торговых центров, возле больших магазинов с множеством посетителей, а также в общественных парках и даже в школах. Таким образом, у местных жителей появляется еще больше возможностей сдавать мусор на переработку. Жители говорят, что рады вносить свой вклад в экологию, чтобы сделать городской округ еще чище для своих детей и внуков.

Теперь сохранять экологию легко даже детям. Они могут приносить пластиковые крышки от бутылок. Специальный контейнер в виде капли стоит в парке «Экоберег». Крышкам из него уже дали вторую жизнь — сделали лавочки для парка. Теперь ребята могут сидеть на скамейках, которые появились благодаря их участию.