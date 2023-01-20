Подмосковье 20 января 2023, 15:33 Химки вошли в топ-3 округов Подмосковья по комфортности условий для предпринимателей

Читать 360tv в

Стали известны результаты мониторинга условий для ведения предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях Московской области. Городской округ Химки вошел в тройку лучших округов в четвертом квартале 2022 года.

Реклама

На итоговую оценку рейтинга повлияли показатели концентрации бизнеса, наличие стартапов и объем муниципальной поддержки. О работе по созданию необходимых для бизнеса условий рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Важно, чтобы бизнес-сообщество чувствовало нашу поддержку. Ежегодно мы встречаемся на городском форуме «Бизнес-Restart», где предприниматели делятся своими достижениями, а также управленческими стратегиями <…>. Также мы открыли для предпринимателей центр «Мой бизнес», где можно получить бесплатные консультации по вопросам ведения собственного дела, получению льгот, субсидий и грантов. В прошлом году более 200 химкинских предпринимателей отправили заявки на получение региональных и муниципальных мер поддержки. В общей сложности сумма финансовой поддержки в 2022 году превысила 36 миллионов рублей. Дмитрий Волошин

В Химках реализуется несколько программ поддержки и развития бизнеса. Регулярно проводятся круглые столы по теме продвижения малого и среднего предпринимательства с участием руководителей администрации округа, налоговой инспекции, отдела статистики, внебюджетных фондов.

На территории городского округа зарегистрировано более 33 тысяч налоговых резидентов. Традиционно наибольший рост наблюдается в сферах оптовой и розничной торговли, бытовых услуг, транспорта и связи.

Ежеквартальный рейтинг проводится с 2015 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Результаты исследования помогают выявить положительные изменения и основные проблемы для бизнеса в муниципалитетах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».