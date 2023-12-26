26 декабря 2023, 15:39
Химки вошли в топ-3 лучших округов Подмосковья по итогам года
Администрация городского округа Химки заняла 3-е место в областном рейтинге по эффективности работы среди муниципалитетов региона. Итоги 2023 года подвели на Высшем совете Подмосковья.
Администрация Химок в этом году уделяла особое внимание благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры. Реализованы проекты по реконструкции социальных объектов: спорткомплексов «Юность» и «Родина», школы-интерната «Кадетский корпус». Также построили детский сад в деревне Юрлово и обновили детский сад № 9 на Юбилейном проспекте в Химках.
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«На протяжении нескольких лет мы остаемся лидерами в региональном рейтинге по эффективности работы. Это заслуга большой команды администрации и, конечно, наших неравнодушных жителей, которые вместе с нами принимают участие в реализации социально значимых для города проектов», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Изменения произошли и в сфере здравоохранения. Завершился капитальный ремонт отделения № 2 детской поликлиники № 1 «Химкинской больницы», реконструировали педиатрическое отделение НИКИ детства в Фирсановке, а также начали капитальный ремонт роддома на Ленинском проспекте в Химках.
Знаменательным событием для жителей стал запуск 3-го Московского центрального диаметра. Шесть станций вошли в его состав: Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Химки и Левобережная. Их обновят в соответствии с действующими стандартами.
Стартовала инвестиционная программа по модернизации теплосети. Первый этап реконструкции завершили в 2023 году. Всего отремонтируют 460 километров теплосетей и заменят 26 километров труб.
Кроме того, округ стал одним из лучших в Подмосковье в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Также Химки вошли в число лидеров по развитию массового спорта по итогам всероссийского конкурса.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.
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Химки
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