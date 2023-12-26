Подмосковье 26 декабря 2023, 15:39 Химки вошли в топ-3 лучших округов Подмосковья по итогам года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Администрация городского округа Химки заняла 3-е место в областном рейтинге по эффективности работы среди муниципалитетов региона. Итоги 2023 года подвели на Высшем совете Подмосковья.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Администрация Химок в этом году уделяла особое внимание благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры. Реализованы проекты по реконструкции социальных объектов: спорткомплексов «Юность» и «Родина», школы-интерната «Кадетский корпус». Также построили детский сад в деревне Юрлово и обновили детский сад № 9 на Юбилейном проспекте в Химках.

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«На протяжении нескольких лет мы остаемся лидерами в региональном рейтинге по эффективности работы. Это заслуга большой команды администрации и, конечно, наших неравнодушных жителей, которые вместе с нами принимают участие в реализации социально значимых для города проектов», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Изменения произошли и в сфере здравоохранения. Завершился капитальный ремонт отделения № 2 детской поликлиники № 1 «Химкинской больницы», реконструировали педиатрическое отделение НИКИ детства в Фирсановке, а также начали капитальный ремонт роддома на Ленинском проспекте в Химках.

Знаменательным событием для жителей стал запуск 3-го Московского центрального диаметра. Шесть станций вошли в его состав: Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Химки и Левобережная. Их обновят в соответствии с действующими стандартами.

Стартовала инвестиционная программа по модернизации теплосети. Первый этап реконструкции завершили в 2023 году. Всего отремонтируют 460 километров теплосетей и заменят 26 километров труб.

Кроме того, округ стал одним из лучших в Подмосковье в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Также Химки вошли в число лидеров по развитию массового спорта по итогам всероссийского конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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