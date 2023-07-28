Подмосковье 28 июля 2023, 17:26 Химки вошли в топ-3 лучших городов Подмосковья по индексу цифровизации Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Итоги рейтинга цифровизации огласили на форуме «Умный город — умная страна». Химки вошли в тройку лидеров Подмосковья благодаря постоянному развитию городского хозяйства и модернизации объектов.

Индекс цифровизации рассчитывали для более 200 участников проекта «Умный город». Их оценивали по четырем категориям: крупнейшие, крупные, большие города, а также административные центры.

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«Мы продолжаем работу над цифровизацией городского хозяйства. Так, в этом году начинаем оцифровку электросетей в Химках. Управлять светом на территории всего округа можно будет в едином центре. Это позволит оперативнее реагировать на внештатные отключения», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз уменьшила количество визитов в МФЦ.

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