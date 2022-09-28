Химки вошли в список наиболее готовых к зиме округов Подмосковья | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

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Viber Химки вошли в список наиболее готовых к зиме округов Подмосковья

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Главное управление содержания территорий Московской области на основании восьми основных критериев создает рейтинг готовности округов к зимнему периоду. В этом году Химки стал одним из тех округов, которые готовы к холодам лучше всех.

ГУСТ оценивал подготовку округов по следующим критериям: подготовка техники, запасных частей для нее, заключение контрактов на обслуживание техники, маршруты движения, заготовка противогололедных материалов, укомплектованность штата дворников и мастеров, уборочный инвентарь, организация мест складирования и малой механизации.

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«Каждую зиму коммунальные службы в Химках расчищают от снега более трех миллионов квадратных метров городских территорий. В прошлом году первые осадки выпали уже в октябре. Чтобы обеспечить своевременную уборку дорог, дворов, парков и скверов, мы сработали на опережение и сейчас полностью готовы к зимнему сезону», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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На балансе МБУ «Объединенное городское хозяйство» состоит 516 дорог, 622 двора и 120 парков, скверов, аллей и других общественных пространств в Химках. Для уборки этих участков задействуют не менее 92 единиц техники и 320 рабочих.

В округе подготовили также более 14 тысяч тонн реагента, закупили уборочный инвентарь, определили места вывоза снега, разработали маршруты движения снегоуборочных машин и занесли их в гугл-карты и областную систему контроля работ.

К зиме подготовились и управляющие компании Химок. Территорию в 450 тысяч квадратных метров им предстоит обслуживать ежедневно. Это дворы, детские площадки, парковки и проезды. Для этого компании подготовили 75 единиц уборочной техники. Трудиться на территориях дворов Химок будут более 800 дворников. Для очистки крыш будут работать почти 100 бригад из 233 аттестованных специалистов.

Глава Химок поручил также составить и утвердить детализированный график уборки города до 10 октября.

«Я хочу знать, кто ответственен за уборку каждого метра в Химках. Составьте четкую схему уборки города с указанием номеров ответственных за конкретный участок — кто убирает и какой техникой. Так мы сможем оперативно реагировать на обращения наших жителей и вовремя решать проблемы с уборкой снега», — отметил Дмитрий Волошин.

По распоряжению губернатора все предприятия на территории Московской области обязаны подготовить инвентарь и работников для уборки своих территорий от снега и мусора. В Химках готовы зимнему периоду 100% предприятий.

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