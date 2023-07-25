Подмосковье 25 июля 2023, 16:32 Химки вошли в число лидеров Подмосковья по низкому уровню безработицы Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Уровень безработицы в Химках по отношению к экономическому населению с начала года снизился и составил всего 0,25%. Такой показатель — один из самых низких в Подмосковье и других городах России.

«Химки в лидерах по уровню безработицы среди округов Подмосковья. <…> Мы активно работаем над созданием дополнительных рабочих мест. По итогам полугодия за счет реализации инвестиционных проектов мы создали 2,3 тысячи новых рабочих мест. В ближайшее время планируем запуск еще 10 проектов, а это более двух тысяч новых рабочих мест», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Безработные жители округа могут заполнить заявление на портале «Работа в России» или на портале госуслуг. Пресс-служба администрации Химок сообщила, что в округе доступно более 2,2 тысячи вакансий.

«Центры занятости в Московской области прошли оптимизацию. Ранее в городских округах работало множество отделений, а теперь действует единый центр, который принимает заявки от жителей в режиме онлайн. Перевод сферы занятости в электронный вид позволяет освободить помещения и использовать их для других нужд. Так, в Химках в бывшем здании центра занятости разместили палисадик», — сказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Ранее губернатор Подмосковья отметил значимость трансформации Центра занятости в Подмосковье, который с 1 июля начал работу в новом формате.

«Трансформация Центра занятости — вопрос, которым наше подразделение — социальный блок занимается достаточно давно. Там есть два ключевых направления: первое из них — это все, что касается оформления справок, документов, выписок, получения пособий. Второе — это, безусловно, практическое устройство на работу», — сообщил Андрей Воробьев.

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