Подмосковье 13 февраля 2023, 19:11 Химки вошли топ-7 крупных городов России по качеству общественной инфраструктуры

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Подмосковье вошло в число лидеров рейтинга регионов России по качеству городской среды. Химки заняли седьмое место среди крупных городов России.

Об этом на оперативном совещании губернатора Андрея Воробьева с главами муниципалитетов рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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«Московская область уже четвертый год подряд лидирует в данном индексе. В Подмосковье самое большое количество городов — 74, у нас интегральный балл — 215 баллов, что подтверждают достаточно высокие баллы», — отметил Михаил Хайкин.

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Для улучшения качества городской среды в Химках благоустраивают дворы, парки, детские игровые площадки, скверы и аллеи. Жители сами выбирают адреса для строительства новых объектов и предлагают собственные проекты.

В результате этой работы химкинский парк «Экоберег», благоустроенный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», стал одним из самых посещаемых парков Московской области в 2022 году. Там побывало более 1,3 миллиона человек.

«Наша цель — благоустроить все 500 гектаров зеленых зон Химок. Более 100 уже преобразили благодаря муниципальному проекту „Зеленый каркас“ и поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. В этом году мы продолжаем масштабную реконструкцию парка Толстого <...>. Также продолжим работы в Химкинском лесопарке», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее глава доложил губернатору, что с 2014 года площадь зеленых зон в Химках увеличилась более чем вдвое, а количество посетителей почти на четыре миллиона. В течение ближайших семи лет зеленые зоны расширят еще на 174 гектаров.

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