Подмосковье 09 декабря 2022, 08:16 Химки украсили новогодней иллюминацией

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В Химках завершают новогоднее оформление города. Арт-объекты, гирлянды и мерцающую иллюминацию установят на улицах города к 10 декабря.

Конструкции «Новогодние мотивы» установят на улицах Библиотечная, Совхозная, Заречная, Соколовская, Центральная и Тепличный проезд. Новогодняя иллюминация будет включать в себя четыре фонтана, семь арок, один уличный потолок «Звездное небо» и девять декоративных снежинок.

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На многоквартирных домах появится специальная подсветка, на объектах торговли и сферы услуг — праздничная иллюминация.

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«Для украшения мы выбрали 17 центральных локаций в разных микрорайонах города. Важно, что мы используем элементы, закупленные еще в прошлые новогодние сезоны. После хранения все конструкции прошли дефектовку и необходимую реставрацию и теперь используются повторно», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также в Химках будут работать 12 елочных базаров. Точки продаж планируют открыть во всех микрорайонах округа 20 декабря.

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