Подмосковье 23 марта 2023, 13:08 Химки стали одним из лидеров России по низкому уровню безработицы

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Всего 482 безработных жителя зарегистрировано в Химках, по данным Министерства социального развития Подмосковья. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению является одним из самых низких в России и составляет 0,35%.

Предприятия округа регулярно проводят ярмарки вакансий, благодаря которым жители могут найти работу по специальности рядом с домом. Сейчас в Химках доступна 1251 вакансия, из них по рабочим профессиям — 702.

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Более 33 тысяч компаний, предпринимателей и самозанятых зарегистрированы в Химках. Они обеспечивают более 200 тысяч рабочих мест в округе. Благодаря реализации мер поддержки бизнеса в прошлом году было дополнительно создано еще три тысячи рабочих мест.

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«Мы продолжаем реализацию региональных и муниципальных мер поддержки предпринимателей. В общей сложности в прошлом году химкинские бизнесмены получили более 36 миллионов рублей для компенсации затрат на модернизацию производства, возмещения аренды, расходов по франшизам, выхода на маркетплейсы, а также в качестве грантов на развитие. Такое внимание, удобная логистика и открытый диалог с властью делает наш город привлекательным для бизнеса и инвестиций», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он отметил, что при поддержке правительства Московской области в Химках продолжают реализацию 22 инвестиционных проекта: отели, бизнес-центры, производственно-складские комплексы, торговые центры, автосервисы и другие. Благодаря им в округе появятся еще более пяти тысяч новых рабочих мест.

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