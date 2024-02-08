Подмосковье 08 февраля 2024, 17:20 Химки стали лидером Подмосковья по числу выданных значков ГТО в 2023 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Жители Химок заняли лидирующую позицию в рейтинге Московской области по количеству знаков ГТО. В прошлом году около семи тысяч химчан получили знаки отличия.

Всего у округа насчитывается 6 619 значков — 3329 золотых, 1897 серебряных и 1393 бронзовых. Этот показатель самый высокий в регионе.

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Сдать нормативы и побороться за знак может каждый желающий. В Химках центр тестирования «Готов к труду и обороне» находится на улице Кирова, дом 24, в спортивном комплексе «Арена Химки». Для записи можно позвонить по номеру: 8 (495) 572-52-88.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что во всех муниципалитетах Подмосковья есть центры тестирования. В них проводятся испытания для всех возрастных групп. Знаки ГТО также приносят дополнительные баллы абитуриентам при поступлении в колледж или институт.

Всего в прошлом году знаками отличия комплекса ГТО были награждены 55 572 жителя Подмосковья, включая 27 484 золотых, 15 978 серебряных и 12 110 бронзовых медалей. Любой желающий может выполнить нормативы своей возрастной группы и получить знак отличия. Список адресов центров тестирования доступен на сайте Министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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