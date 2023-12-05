Подмосковье 05 декабря 2023, 14:32 Городской округ Химки стал лауреатом всероссийского конкурса физкультуры и спорта

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Городской округ Химки вошел в число лауреатов Всероссийского конкурса на лучшую практику в сфере физкультуры и спорта. Участие в конкурсе приняли более 200 муниципалитетов страны.

Конкурс приурочили к 100-летию Министерства спорта России. Участников разделили на три группы в соответствии с числом населения в городах: до 50 тысяч человек, от 50 до 100 тысяч человек и свыше 100 тысяч человек.

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Конкурсанты состязались в номинациях «Лучшая муниципальная практика в сфере физической культуры и массового спорта» и «Лучший муниципальный госпаблик по освещению спортивных мероприятий». Всероссийский конкурс провели в рамках государственной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«Это заслуженное признание нашей работы по созданию условий для профессионального и любительского спорта в городе. В этом году мы открыли после реконструкции два старейших спорткомплекса — „Юность“ в Сходне и „Родина“ в Старых Химках. В планах продолжить развитие спортивной инфраструктуры — строить новые спортшколы, реконструировать стадионы и поддерживать наших спортсменов», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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