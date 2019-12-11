Химки, Руза и Солнечногорск стали лидерами Подмосковья по инвестициям

Бизнес-эксперты и предприниматели Подмосковья обсудили итоги года на областном форуме. Для региона уходящий год стал наиболее удачным в плане инвестиций. В лидерах, по итогам исследований профильного Министерства, три округа — Химки, Солнечногорск и Руза.

«И маленькие есть площадки, и есть большие площадки под строительство промышленных кластеров. Это склады, это логистика, то есть у нас есть карта, она обозначена, так как принят в 2017 году генплан, мы точно понимаем, куда, какой бизнес можно рассаживать», — рассказал Вадим Хромов, заместитель Председателя Правительства Московской области.

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В Химках есть Единый центр поддержки предпринимательства. Там бизнесмену помогут запустить свое дело — ответят на все вопросы и подготовят документы. Кроме того, в округе созданы три коворкинга. Там можно арендовать офис в несколько раз дешевле, чем в Москве. Будут все условия — будет и развитие. Таков принцип работы муниципальной администрации. Важно, чтобы здесь было комфортно и работать, и жить.

«Кроме инвестиций в бизнес, мы также делаем инвестиции в социальную инфраструктуру, которая очень важна. Если вы будете открывать какое-то предприятие, в этом предприятии будут работать люди. Не менее 10 социальных объектов в Химках строят каждый год. За последние пять лет было построено более 70 объектов социальной инфраструктуры», — отметил Дмитрий Волошин, глава г. о. Химки.

Источник фото: телеканал «360»

Создание благоприятного климата в Химках позволило привлечь большое число инвесторов. В этом году они внесли в экономику округа 43 миллиарда рублей. Например, заработал завод Van Hees. Эта крупный производитель ингредиентов для мясопереработки. Активно строится завод японского автоконцерна «Хино Моторс». Предприятие даст Подмосковью десятки рабочих мест.

«Транспортная доступность Химок очень хорошая. Округ находится между трассой Санкт-Петербург — Москва. В связи с этим нам будет очень удобно доставлять различные детали для грузовиков», — уточнил Микио Сэгава, президент ООО «Хино Моторс».

Источник фото: телеканал «360»

С расположением действительно повезло. Рядом и трасса М-11, и Московская кольцевая автодорога, и Канал имени Москвы. Также есть аэропорт Шереметьево, который в этом году обзавелся третьей взлетно-посадочной полосой. Но эти транспортные артерии — не только для Химок. Они повышают инвестиционную привлекательность всего Подмосковья.

«У нас в настоящий момент мы ожидаем, что по концу года будет один миллион 122 тысячи примерно занятых в малом, среднем предпринимательстве, в том числе самозанятых. В этом году порядка 60 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые. И ведут бизнес, как с физическими лицами, так и с юридическими. Малый бизнес Подмосковья вносит 30% вклад в экономику Московской области. В среднем по России — это 21-22%», — заключил Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Есть планы и на следующий год. Порядка 60 миллиардов рублей вложат инвесторы в новый комплекс «Химки Экспо», который будет построен в аэропорту Шереметьево. Ну, а больше всего денег в последующие пять лет придутся на инфраструктурные проекты. Это строительство транспортно-пересадочных узлов, сооружение Репинской и Машкинской развязок.