Подмосковье 13 июня 2023, 02:30 Химки признали лидером Подмосковья по управлению собственными финансами

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Химки стали победителем XVI Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами». Диплом вручили заместителю главы округа Наталии Гурьевой на конференции.

«За последние пять лет бюджет нашего округа вырос более чем на 60%. Это позволяет более эффективно планировать развитие города и реализовывать социально значимые проекты», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

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Конкурс и конференцию организовали издательский дом «Бюджет», Союз финансистов России и Союз развития государственных финансов при поддержке Федерального собрания РФ. В мероприятии поучаствовали руководители муниципалитетов, финансовых организаций, сотрудники финансовых органов и эксперты.

Главной темой конференции стало укрепление доходной базы в муниципалитетах. Участники встречи обсудили развитие межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях, новые подходы к управлению муниципальными программами, методическое обеспечение внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и другие вопросы.

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