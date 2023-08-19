Подмосковье 19 августа 2023, 14:31 Химки примут турнир на Кубок футбольных мам 2 сентября Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Соревнования на Кубок футбольных мам пройдут на стадионе «Родина» в Химках 2 сентября. За победу поборются 16 команд из Подмосковья, Москвы, Смоленска и Брянска.

«Футбол — семейная игра, и участницы предстоящего Кубка футбольных мам это демонстрируют на своем примере. Мужья и дети большинства из них уже занимаются спортом: кто-то профессионально, а кто-то на любительском уровне. Это уже второй такой турнир, на который Химки приглашают команды со всего Подмосковья. Я уверен, что это только начало и соревнования станут доброй традицией всего региона», — отметил член Совета депутатов городского округа Химки Валентин Герасимов.

Реклама

Также на футбольное поле в Химках выйдут сотрудники госкорпорации «Роскосмос» и авиакомпании «Аэрофлот». По итогам жеребьевки 16 коллективов поделили на четыре группы.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Химки — спортивная столица Подмосковья, и у нас в этот вид спорта играть умеют не только мужчины. Участницы турнира — мамы юных чемпионов и будущих футболистов. Сама идея провести турнир принадлежит мамам воспитанников химкинской спортивной школы, и я хочу поблагодарить их за такую замечательную инициативу», — подчеркнула местный депутат Инна Монастырская.

Она добавила, что в своем ежегодном обращении к жителям глава Химок Дмитрий Волошин обратил внимание на развитие детского и любительского спорта в округе. При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за последние 10 лет в муниципалитете открыли 368 новых учреждений.

«За 10 лет мы открыли 18 новых спорткомплексов, среди них — ФОК „Юбилейный“, „Новатор“, Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Центр фехтования Ильгара Мамедова, а также Центры ракеточных и пляжных видов спорта. Развитие массового спорта на территории округа является одним из приоритетов нашей работы», — уточнил Волошин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».