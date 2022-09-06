Химки получили 27 новых автобусов | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 22:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Химки получили 27 новых автобусов

Читать 360tv в

Новые автобусы с зеркальными дисками, новыми шинами и блестящими фарами отправились в рейсы по Химкам. Салон такой машины рассчитан на 72 пассажира.

Автобус маршрута № 344 улица Совхозная — метро Ховрино порадовал первых пассажиров комфортом и внешним видом.

Реклама

В автомобилях предусмотрены места для инвалидов, в них также есть система книлинг — автоматический наклон автобуса в сторону дверей, чтобы не приходилось поднимать инвалидные или детские коляски.

Реклама

«Я доволен автобусом. Удобная, просторная кабина, широкий обзор, управление легкое, кресло для водителя очень удобное. Просторный салон, мягкие сиденья, мамочки с колясками довольны», — поделился впечатлениями водитель автобуса Александр Шкрадов.

Химки получили 27 таких автобусов от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. У транспорта высокий экологический класс — пятый. Это значит, что уровень выбрасываемых вредных отходов низкий. В салоне есть кнопка вызова водителя, кондиционер, голосовая система оповещения остановок и USB-разъемы.

Расплачиваться в автобусах можно социальными и банковскими картами, картой «Тройка». На маршрутах действуют льготы.

Всего область получила 110 новых автобусов. До конца года в Подмосковье заменят еще 200 автобусов.

0 0 0 0 0 0