Химки до конца года получат 25 благоустроенных дворов

Глава Химок Дмитрий Волошин осмотрел ход благоустройства одного из дворов городского округа. Скоро там появится большая детская площадка, пешеходные тропинки и новое освещение. До конца года в Химках преобразят 25 дворов.

Малая детская площадка во дворе дома № 4 по улице Кирова уже радует местных жителей. Во время визита Волошин выслушал пожелания родителей — они попросили заменить сиденья на качелях.

Источник фото: телеканал «360»

Мы системно работаем над тем, чтобы каждый двор в Химках был благоустроенным, уютным, зеленым и безопасным. Ведь именно с этого начинается комфортная городская среда Дмитрий Волошин.

Двор подключат к системе «Безопасный регион», установят на территории несколько камер видеонаблюдения. Также здесь появится большая детская площадка по программе губернатора — под нее уже подготовили основание. Для отдыхающих обустроят тропинки, дополнительное освещение и места для парковки.

Источник фото: телеканал «360»

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Химках благоустроят 25 дворов до конца этого года. Работы планируют завершить до осени.

Ранее в Подмосковье установили 28 детских игровых площадок по программе губернатора. До конца года их количество возрастет до 200.