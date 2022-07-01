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    01 июля 2022, 19:47

    Химки до конца года получат 25 благоустроенных дворов

    Александра Перепечаева, Екатерина Пискунова

    Глава Химок Дмитрий Волошин осмотрел ход благоустройства одного из дворов городского округа. Скоро там появится большая детская площадка, пешеходные тропинки и новое освещение. До конца года в Химках преобразят 25 дворов.

    Химки до конца года получат 25 благоустроенных дворов

    Малая детская площадка во дворе дома № 4 по улице Кирова уже радует местных жителей. Во время визита Волошин выслушал пожелания родителей — они попросили заменить сиденья на качелях.

    Химки до конца года получат 25 благоустроенных дворов | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Мы системно работаем над тем, чтобы каждый двор в Химках был благоустроенным, уютным, зеленым и безопасным. Ведь именно с этого начинается комфортная городская среда

    Дмитрий Волошин.

    Двор подключат к системе «Безопасный регион», установят на территории несколько камер видеонаблюдения. Также здесь появится большая детская площадка по программе губернатора — под нее уже подготовили основание. Для отдыхающих обустроят тропинки, дополнительное освещение и места для парковки.

    Химки до конца года получат 25 благоустроенных дворов | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Химках благоустроят 25 дворов до конца этого года. Работы планируют завершить до осени.

    Ранее в Подмосковье установили 28 детских игровых площадок по программе губернатора. До конца года их количество возрастет до 200.