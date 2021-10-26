Химки, Балашиха и Подольск вошли в топ-10 индекса IQ городов России

Данные нового индекса цифровизации в городах страны по итогам 2020 года представил Минстрой РФ. Балашиха, Подольск и Химки вошли в список лидеров третьего IQ городов.

«Индекс помогает выявить сильные и слабые стороны российских населенных пунктов, которые далеко не всегда очевидны. Фактически рейтинг — это составная часть проекта «Умный город», который Минстрой реализует с 2018 года. Подмосковье третий год подряд в лидерах индекса в том числе и благодаря реализации программы «Умные города Подмосковья, одним из показателей которой является установка энергоэффективного освещения и работа по цифровой трансформации управления объектами благоустройства», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рейтинге крупных городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек Химки заняли 2-е место, набрав 74,60 баллов, на 4-м месте Балашиха (64,31), Подольск на 6-м месте (58,48).

В топ-7 больших городов с населением от 100 до 250 тысяч человек вошли Щелково, Реутов, Коломна, Домодедово, Королев, Люберцы и Сергиев Посад.

Список населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек возглавила Дубна (64,78), Ивантеевка заняла 2-е место (64,46).

Индекс цифровизации «IQ городов» рассчитывается для 203 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город». Каждый из них оценивается по 47 показателям, среди которых городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, умный городской транспорт и другие.